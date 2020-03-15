رجائي عطية يتقدم في انتخابات المحامين بدمياط بفرق 500 صوت

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين في لجان دمياط عن تقدم ملحوظ للمستشار رجائي عطية عن المستشار سامح عاشور على مقعد النقيب العام.وأوضحت اللجنة المشرفة أن رجائي عطية حصل على ٩٠٩ أصوات في ٦ لجان مقابل ٣٧٥ صوتا لسامح عاشور.وجاءت نتيجة تصويت لجان فارسكور، عن حصول رجائى عطية على 161 صوتا، بينما حصل سامح عاشور على 68 صوتا.كما جاءت نتيجة التصويت في لجنة البندر الأولى -بندر دمياط- عن حصول رجائي عطية على ٢١١ صوتا بينما حصل سامح عاشور على ١١١ صوتا.وفي الزرقا حصل رجائي عطية على ١١٣ صوتا مقابل ٢٢ صوتا لسامح عاشور، وفى رأس البر حصل رجائي عطية على ١٧ صوتا مقابل ٦ أصوات لسامح عاشور، وفى مركز دمياط حصل رجائي عطية على ١٩٤ صوتا مقابل ١٠٤ أصوات لسامح عاشور، وفي لجنة بندر ٢ دمياط حصل رجائي عطية على ٢١٣ صوتا مقابل ٦٤ صوتا لسامح عاشور.