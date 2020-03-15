وزيرة التجارة: «كورونا» لم يؤثر على توافر مستلزمات الإنتاج للمصانع

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن كثيرًا من المصانع تستورد مستلزمات الإنتاج من الصين، لذلك نرصد آثار فيروس كورونا على استيراد مستلزمات الإنتاج.أضافت جامع، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي للحديث عن تأثيرات الصناعة بكورونا، أن الوزارة لم ترصد أي تأثير سلبي على إتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع من فيروس.وأوضحت أن هناك تواصل مع اتحاد الصناعات لمعرفة احتياجات الصناعة من مستلزمات الإنتاج، ويمكن أن نستغل الأزمة الحالية؛ لأن معدلات التصدير الدولى متراجعة، ويمكن لنا أن ندخل الأسواق بمنتجات مثل الكحل والمطهرات والوبريات ويمكن الدخول بها إلي أوروبا، وطلبت بيانات من المصدرين بشأن هذه الصادرات من أجل تنفيذ خطة عمل على أرض الواقع تنعكس على الصادرات.أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على 4 قطاعات تصديرية لزيادة الصادرات المصرية من خلالها، مشيرة إلى تلقيها بيانات مهمة حول صادرات هذه القطاعات والعمل على ترجمة الرؤى إلى واقع، عبر اتصالات وتنسيق مع كافة الجهات.أشارت وزيرة الصناعة إلى أنه سيتم الاستعانة بفيديوهات وإرشادات التعامل مع كورونا وإرسالها إلي المصانع، مؤكدة التواصل التام مع المستثمرين واتحاد الصناعات للتعامل مع أي ظهور للفيروس في أي من المصانع.وتابعت نيفين جامع، أنه لا يوجد أي تأخر في الواردات وهناك تشجيع للصِناعات الوطنية، مقابل الحد من الواردات التي لها بدائل محلية، وهناك معايير لاختيار الواردات بحيث يتم إدخال منتجات أو سلع نحتاج إليها.