الديهى: الدولة ترد الجميل للمواطن بعد صبره على الإصلاح الاقتصادى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا على مدار السنوات الماضية كنا نناشد المواطن بربط البطون؛ نظرًا لأن الأوضاع الاقتصادية كانت سيئة، والدولة اتخذت سلسلة من القرارات الصعبة والعلاجات المؤلمة، أدت إلى أن الشعب آمن في النهاية أنه على الطريق الصحيح.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "تن"، أن الشعب صبر وشارك، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى حد كبير وجعل مصر والعملة المصرية هي الأفضل بين الاقتصادات الناشئة في العالم، كما أن معدل البطالة أصبح الأقل على مدار 11 عامًا، وأصبح معدل النمو هو الأعلى في الشرق الأوشط وشمال إفريقيا.وتابع: "توصيل هذه المعلومات للناس واجب وفرض لكي يعرفوا إلى أين وصل جهدهم وتعبهم، وقد وصلنا إلى منطقة دافئة، وكان المواطن المصري هو البطل الحقيقي كما قال الرئيس السيسي".واستكمل: "اليوم نحن على موعد مع رد الجميل للمواطن، حيث هو المالك لكل شيء، ومن ثمار الإصلاح الاقتصادي هناك حزمة من القرارات حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير المالية محمد معيط بأن يكون المواطن هو بؤرة اهتمام الدولة والحكومة".وأشار الديهي إلى أن المواطن يحتاج "أن تكون جيوبه مليانة" ويبحث عن حياته اليومية، والدولة ارتأت أن يكون التوقيت الحالي مناسبًا أن يكون هناك نظرة جديدة للمواطن، وستشمل موازنة 2021 إجراءات جديدة لصالح المواطن.