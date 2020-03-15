«شعبة المصدرين» تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع

قال شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إنه يمكن نمو صادرات مصر إلى إفريقيا لـ30 مليار دولار سنويًا شرط التعامل مع هذا الملف بكل جدية.



أضاف الجبلي، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، أنه من الضروري العمل بقوة لتَقوية التواجد المصري في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة القارية سيُساهم في زيادة الصادرات. وأوضح رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات أن الصناعة تحتاج قرارا عاجلا بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع؛ لأن متوسط السعر عالميًا 2-3 دولارات، وهنا في مصر أكثر من 5 دولارات، وهو ما يجب على الحكومة التدخل للتعامل مع هذا الملف.