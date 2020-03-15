«وزارة التجارة» تسير فى إجراءات اعتماد استراتيجية السيارات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن جهات عدة في الدولة عملت على ملف صياغة استراتيجية لصناعة السيارات، والشركات العالمية كانت في حاجة إلى الاضطلاع على رؤية مصر لملف صناعة السيارات، وتم صياغة خطط على 3 مراحل، منها خطة عاجلة حاليًا لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالسولار، وإنهاء مصر لاستخدام الوقود البديل وتوفير وسيلة دخل لأصحاب المشروعات.أضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى المنعقدة مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة"، أن هناك فرصا كبيرة لنَجاح وتحقيق مستقبل أفضل للصناعة المصرية، في ظل تواجد بنية تحتية متطورة يقابلها قطاع خاص لديه رغبة في النجاح وتحقيق التنمية، مشيرة إلى تواصلها مع كافة فئات رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك البرلمان والغرف التجارية واتحاد الصناعات والأجهزة الخدمية، من أجل الوصول إلي بيئة ملائمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.وتابعت: أن هناك حرصا من قبل الوزارة لحل مشاكل مثل المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين بشأن تخصيص الأراضي وكذلك حل عوائق التصدير، ووضع إستراتيجية لتعميق المنتج المحلي.ولفتت إلى أن الوزارة عملت على ملف السيارات خلال فترة تولي المهندس طارق قابيل الوزير الأسبق للملف، ويتم الاستكمال على ما تم البدء فيه، ونتيجة للتعاون مع عدة جهات للنهوض بصناعة السيارات، موضحة أن وزارة التجارة تسير في إجراءات اعتماد استراتيجية السيارات في وقت قريب.