ارتفاع ضحايا «كورونا» بالولايات المتحدة لـ 62 وفاة و3100 مصاب

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا إلى 62 حالة، بخلاف ارتفاع عدد المصابين بالمرض إلى 3100. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس في خطابه، أن فريق مكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة يعمل بأقصى طاقته لدحر هذا المرض. وأعلن ترامب تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى إجراء مجاني للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا. وأعلن ترامب، في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ بالبلاد، ومنع دخول مواطني الدول الأوروبية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.