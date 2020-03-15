رسالة من أبناء إثيوبيا وكينيا دعمًا لحق مصر فى مياه النيل (فيديو)

انضم عدد من الإثيوبيين والكينيين إلى وقفة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أمام البيت الأبيض؛ لحث للإدارة الأمريكية والبنك الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل في إشارة إلى سد النهضة.



وأشار الإثيوبيون والكينييون إلى أنهم من أرض الحبشة ولا يرغبون في دخول بلادهم حربًا مع أي دولة، رافضين تدخل أي طرف يؤجج الأمور ويؤزمها لمصلحته، بما يضر بمصالح شعبيّ مصر وإثيوبيا على حدٍ سواء.







وتابعوا: أن الجميع يريد السلام ويسعى إليه، كما تسعى إليه مصر بالطرق السلمية والنقاش العاقل وصولا لحل عادل، يضمن التعاون لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وأنه يمكن الحصول على منافع عديدة من السدّ دون الإضرار بمصر والسودان، لأنه مورد عام للجميع على مدار التاريخ، ويخدم البشرية على ضفتيه، بما يضمن الحياة الآمنة والحقوق العادلة لشعوب القارة.







كما أعربوا عن ثقتهم في مصر، وأنها لن ترضى مطلقًا أن يحدث ضرر للشعب الإثيوبي، مؤكدين أن هذه الوقفة دعوة للتعقل لإعادة النظر في الأمور ومشاركة الموارد المائية لمنافع الناس وحرصا على حياتهم في ظل قلة الموارد والغذاء الذي قد ينشأ عن نقص المياه. وأكدوا أن عدم السعي الجادّ من الحكومة الإثيوبية لحل هذه الأزمة وديا مع مصر والسودان ليس تصرفًا حضاريًا، فليس هناك دين أو عقل أو حضارة ترضي الإضرار بمصالح الناس؛ فالناس للناس ونحن كشعب إثيوبي حريصون على تبادل المنافع؛ فنحن نرى ما يحدث جرّاء الحروب في اليمن وسوريا وليبيا؛ ولا نريد مزيدًا من الخراب.







وكانت الجالية المصرية أطلقت حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالخارج والداخل، والتي ثمنتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين في الخارج. يشار إلى أنه للمشاركة في الحملة يجب أولًا تسجيل بياناتك في الخانات الموضحة في استمارة التوقيع، الاسم، ورقم جواز السفر، ثانيا يتم وضع علامة تدل على رأيك في التصويت، ثالثًا اضغط على خانة "submit" لتوثيق مشاركتك في التصويت.