«شوقى» يوضح خطة المناهج التعليمية بعد قرار تعليق الدراسة

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري "EKB"، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري "EKB" في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث إنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.