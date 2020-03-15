متحدث «الوزراء»: مخزون السلع الأساسية آمن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطنين هم من يساعدون التجار الجشعين على استغلالهم بسبب الهلع والخوف، ومحاولة تخزين المواد الغذائية. وأكد سعد، أن مخزون السلع الأساسية آمن، وبعض السلع حققت مخزون لم يتحقق في تاريخ مصر رغم ظروف الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن مخزون الزيت يكفي لـ5 أشهر، والقمح لـ3.7 شهر، وهو مخزون لم يتحقق من قبل. وأضاف: "يوجد مخزون من الزيت والأرز والمكرونة واللحوم الحية والدواجن، وهناك توجيهات صارمة والضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار". وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 156 ألف حالة، يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انحساره في الصين.