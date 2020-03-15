إيقاف جميع الرحلات المقبلة إلى الدوحة بسبب «كورونا»

أعلنت قطر، مساء اليوم الأحد، وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إليها بسبب فيروس كورونا المستجد وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات بقطر، في بيان مساء اليوم، عقب اجتماع حكومي لبحث أزمة كورونا، إنه تقرر وقف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وأن يستثني من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن 65 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 401 حالة، كما قررت قطر وقف جميع وسائل المواصلات العامة في الدوحة، بما في ذلك المترو اعتبارا من الليلة.