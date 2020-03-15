تكليف جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. غدًا

أعلن رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه سيكلف بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي. ومن المقرر أن يكلف ريفلين، جانتس بشكل رسمي غدا الإثنين، ومن ثم يمنحه مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال عدم تمكنه من تكوينها، يمنح مهلة أخرى لمدة 14 يوما، وإذا فشل يتم إعادة التفويض لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود. وفجر موقف أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، مفاجأة بإعلانه، مساء اليوم، توصية ريفلين بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ما يعني أن الأخير يتمتع بـ61 صوتًا، أي حصوله على الأغلبية. وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت أوائل شهر مارس الجاري، حصول الليكود على 36 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لـ"أزرق- أبيض"، فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، على 7 مقاعد. وأكدت النتائج حصول تيار اليمين الذي يقوده نتنياهو على 58 مقعدًا، فيما حصل تيار اليسار الذي يقوده جانتس على 55 مقعدًا، حال دعم القائمة العربية المشتركة له، ودون دعم ليبرمان.