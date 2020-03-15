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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يحظر دخول المسافرين من الدول المتضررة بـ«كورونا»

الأحد 15/مارس/2020 - 07:22 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت الحكومة الصومالية أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها في محاولة لإحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة خلال الـ 14 يومًا الماضيين. كما أوضحت أن الخطوة جاءت بعد العديد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع الانتشار المحتمل للفيروس في البلاد.

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