الصومال يحظر دخول المسافرين من الدول المتضررة بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الصومالية أنها لن تسمح بدخول المسافرين الوافدين من إيران، والصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا إلى أراضيها في محاولة لإحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد أن قرار الحظر سيطبق أيضًا على المسافرين الذين مروا على إحدى الدول المتضررة خلال الـ 14 يومًا الماضيين. كما أوضحت أن الخطوة جاءت بعد العديد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع الانتشار المحتمل للفيروس في البلاد.