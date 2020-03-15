نادية الجندي تنهي تصوير نصف مشاهدها في «سكر زيادة»

انتهت الفنانة نادية الجندي من تصوير نصف مشاهد مسلسلها الرمضاني المقبل "سكر زيادة"، والذي حمل اسمًا سابقًا "نساء من ذهب"، في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال المؤلف أمين جمال في تصريحات لـ"الدستور"، إن فريق العمل قد صور عددًا كبيرًا من المشاهد الخاصة بالمسلسل رفقة المخرج وائل احسان، والذي يقوم بإعمال مونتاج الحلقات الاولى تزامنًا مع تصوير العمل الرمضاني. وتابع، أن العمل من المرجح أن ينتقل خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة لتصوير عدد من المشاهد بإحدى اللوكيشانات الداخلية، على أن ينتهي تصويره بشكل كامل قبل شهر رمضان. وانتهى مؤلف العمل من كتابة 26 حلقة من المسلسل الرمضاني، حيث سلمهم إلى فريق العمل الموجود في لبنان، وجاري كتابة باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة. مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي ونانسي عجرم.