رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادية الجندي تنهي تصوير نصف مشاهدها في «سكر زيادة»

الأحد 15/مارس/2020 - 07:20 م
نادية الجندي
نادية الجندي
محمد مجدي
طباعة
انتهت الفنانة نادية الجندي من تصوير نصف مشاهد مسلسلها الرمضاني المقبل "سكر زيادة"، والذي حمل اسمًا سابقًا "نساء من ذهب"، في العاصمة اللبنانية بيروت. وقال المؤلف أمين جمال في تصريحات لـ"الدستور"، إن فريق العمل قد صور عددًا كبيرًا من المشاهد الخاصة بالمسلسل رفقة المخرج وائل احسان، والذي يقوم بإعمال مونتاج الحلقات الاولى تزامنًا مع تصوير العمل الرمضاني. وتابع، أن العمل من المرجح أن ينتقل خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة لتصوير عدد من المشاهد بإحدى اللوكيشانات الداخلية، على أن ينتهي تصويره بشكل كامل قبل شهر رمضان. وانتهى مؤلف العمل من كتابة 26 حلقة من المسلسل الرمضاني، حيث سلمهم إلى فريق العمل الموجود في لبنان، وجاري كتابة باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة. مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبوسريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد، وأيضًا هيفاء وهبي ونانسي عجرم.

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

«الأزهر» يجيز وقف صلاة الجمعة والجماعة خشية كورونا

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

الخشت يمنح الموظفات الحاضنات إجازة خلال فترة تعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

عبد الدايم توجه بإجراء عمليات صيانة المواقع الثقافية وتعقيمها

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

مرشحة لانتخابات «كتّاب مصر»: تنشيط حركة النقد على رأس أولوياتي

إطلاق مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية