السودان: لا إصابات بـ«كورونا» وعزل حالات مشتبه بها

قالت وزارة الصحة السودانية، إنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا، فيما تم عزل حالات اشتباه، لافتة إلى أنه لا توجد حالات مشتبهة بها من القادمين من الخارج، وبعض الحالات سجلت داخليًا، وهى الآن تحت المتابعة وسيتم أخذ عينات منها لتحويلها. وأضافت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أنها اكملت كافة الترتيبات والإجراءات الصحية لاستقبال باخرة عادت من السعودية اليوم. وقال الدكتور بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالسودان، إن وزارة الصحة ستقوم بإجراء الكشف على كل القادمين وأي شخص يشتبه فيه سيتم حجره بجانب أخذ الفحوصات المعملية من الحالات المشتبه بها، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة من خلال الكادر الطبي الذي تم إعداده لهذه العملية. وعقد اليوم الاجتماع المشترك للجنة التنسيقية الوزارية واللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة السودانية، لمتابعة أحداث وتداعيات وباء كورونا، واستعرض تقاسم أدوار الوزارات المختلفة في هذا الصدد. وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت أول من أمس وفاة رجل خمسيني جراء اصابته بفيروس كورونا.