مصرع 15 في انفجار بنيجيريا

لقي 15 شخصا مصرعهم ؛ إثر وقوع انفجار في مدينة (لاجوس) اليوم الأحد إثر اشتعال النار في أنابيب النفطية. وأوضح المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية إبراهيم فارنوي، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 50 مبنى في ثلاث أحياء مختلفة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد المصابين، بسبب وجود أشخاص تحت أنقاض المباني المنهارة. يذكر أن ذلك أقوى انفجار يمر على مدينة (لاجوس) منذ يناير 2002، حيث لقي أكثر من ألف شخص حتفهم إثر وقوع انفجار.