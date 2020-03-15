ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في أمريكا لـ3010

أعلن المركز الامريكى للرقابة والحماية من الأمراض، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة وصل إلى 3010 حالات. وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وصل حتى الآن إلى 61 شخصًا، مشيرة إلى أن ولاية "ويست فيرجينيا" هى الولاية الأمريكية الوحيدة التى لم تشهد أية إصابات بفيروس كورونا. وأضافت الشبكة الأمريكية أن هناك 70 حالة إصابة بين الأمريكيين المغتربين من بين إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة.