شعراوي: غلق 569 مركزا بالمحافظات حتى الآن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا منذ قليل، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التي بدأت اليوم لمواجهة والتصدي لفيروس كورونا. وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت اليوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق 569 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى مساء اليوم الأحد. وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.