5 أطعمة تقوي المناعة لمواجهة كورونا

أوصى الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، بتناول الكركم وحبة البركة والزنجبيل والقرفة، فيتامين سي، ونبات كينشيا الصيني، قائلًا إنها ترفع من قدرة جهاز المناعة.وأشار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك بحوث أجراها المركز القومي للبحوث، تؤكد فعالية تلك المواد في رفع المناعة، مردفًا أنه لم تجرى بحوثًا عالمية، وإنما فقط محلية.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 156 ألف حالة، يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انحساره في الصين، في حين وصل عدد الدول الإفريقية التي انضمت إلى لائحة المتضررين منه إلى عشرين دولة.