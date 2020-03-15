اليونان تنقل 450 مهاجرًا لمنشآة خاصة تمهيدًا لترحيلهم إلى تركيا

أعلنت السلطات اليونانية، نقل 450 مهاجرًا إلى منشآة بالقرب من العاصمة أثينا، بعد اعتقالهم مؤخرا خلال محاولتهم الوصول بطريقة غير شرعية إلى جزيرة (ليسبوس) اليونانية. وقال مسؤول بوزارة الهجرة وفقًا لصحيفة (كاثميرني) اليونانية اليوم الأحد: "إن سفينة تقل المهاجرين رست في ميناء بأثينا، حيث سيتم نقل المهاجرين إلى منشآة في شمال العاصمة تمهيدًا لترحيلهم". وأضاف أنه تم اعتقال المهاجرين منذ أول مارس الجاري، وذلك بعد أيام من فتح تركيا الحدود مع اليونان أمام ملايين المهاجرين، فيما غلظت السلطات اليونانية إجراءاتها؛ ردًا على الفعل التركي بتعليق كافة طلبات اللجوء إليها لمدة شهر، إلى جانب حبس المهاجرين واللاجئين اللذين يحاولون العبور إلى أراضيها من تركيا.