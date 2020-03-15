محافظ أسوان يمهل الشركة المنفذة لمشروع الإسكان فرصة أخيرة للانتهاء من أعمالها

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فرصة أخيرة ونهائية للمجموعة الوطنية للاستثمارات (المحمودية)، للانتهاء من كافة أعمال التشطيبات المتبقية من المرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد، واستكمال الأعمال المتبقية للإسراع بتسليم المنتفعين لهذه الوحدات السكنية والذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100% طبقا للأسعار السابق التخصيص عليها. جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمشروع لمتابعة الأعمال الجارية من أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية. حيث كلف اللواء أشرف عطية، المسئولين بالشركة بالإسراع بتلافى كافة الملاحظات فى التشطيب واللاندسكيب حتى يتمكن المنتفعين بالمرحلة الأولى من استلام وحداتهم السكنية وهو الذي يتطلب تكثيف العمالة المطلوبة لإنهاء هذه الملاحظات. وأوضح، أنه بالتوازى مع ذلك جاري الإعداد للبدء في تسليم المرحلة الثانية من المشروع بواقع 9 عمارات سكنية بنظامي التشطيب الكامل والنصف تشطيب، حيث سيتم التسليم طبقًا للضوابط والقواعد المعلن عنها سابقًا.