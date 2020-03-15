13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 13 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 213، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي. وخضع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، مساء اليوم، إلى إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وظهر نتنياهو، أمس السبت، واضطر أن يستخدم منديلًا لوجهه خلال إلقائه كلمة ما جعل هناك شكوكا حول ما إذا كان يعاني نزلة برد أم مصابا بالفيروس. وأصدر قرارا بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات والنوادي ورياض الأطفال، إضافة إلى تقييد حركة المواصلات، وعدم وجود تجمعات لأكثر من 10 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين بكورونا لدى الاحتلال لـ200 حالة.