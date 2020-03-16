كيفية تنظيف الأسطح الصلبة من فيروس «كورونا»

كشفت دراسة علمية حديثة، حول فيروس «كورونا» المستجد، أن الفيروس يبقى في الهواء لفترة تصل إلى ثلاث ساعات، أما بالنسبة لبقاء على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، فقد تصل فترة وجودة إلى ثلاثة أيام تقريبًا.ووجدت الدراسة العلمية التى نُشرت في المجلة العلمية medRxiv depository، أن الفيروس قد يبقى على أسطح النحاس لفترة أقصاها أربع أيام، والورق المقوى لفترة 24 ساعة تقريبًا، ولهذا نستعرض فى السطور التالية كيفية تنظيف الأسطح بعناية لحمايتك من فيروس «كورونا»، بحسب موقع « insider».تنظيف الأسطح الصلبةيمكنك تنظيف هذه الأسطح مثل الطاولات ومقابض الأبواب والأحواض والزجاج، بواسطة مواد مطهرة، فتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، باستخدام مناديل أو محاليل مطهرة تعتمد على الكحول، والتى تحتوي على 70٪ على الأقل من نسبة الكحول أو استخدام محاليل التبييض المخففة أو غيرها من المنتجات المطهرة المسجلة بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية.كيفية تنظيف الأسطح للوقاية من كورونا؟عليك التأكد أولًا من حماية جلد بشرتك عن طريق ارتداء القفازات فى اليدين، ثم تأكد من إحضار ما يكفي من المحلول الذى يحتوى على الكحول، لتطهير السطح بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مناديل مطهرة Chlorox، فيجب أن يكون هناك محلول كافٍ على المناديل لترك السطح رطبًا بوضوح لمدة أربع دقائق على الأقل حتى يتم تجفيفها.كما يجب الاطلاع على قائمة المطهرات المسجلة لدى وكالة حماية البيئة، وأيضًا قائمة المطهرات التي توصي بها الوكالة USEPA، لاستخدامها فى التنظيف، لتطهير الأسطح من الفيروسات، وخاصة «كورونا» المستجد.نصائح عامة لمكافحة الفيروسيناشد الأطباء وخبراء الصحة المواطنين، بضرورة غسل أيديهم بالصابون والماء بانتظام لمدة 20 ثانية، وتغطية أفواههم وأنوفهم عند العطس أو السعال، والابتعاد عن تقاسم الطعام والشراب والآواني، لتفادي الإصابة بالمرض المنتشر.وينتقل «كورونا» عن طريق قطرات من السعال والعطس، إذ تتراوح فترة حضانة المرض من يوم إلى 14 يومًا، ويشير الأطباء إلى مجموعة من أعراض الإصابة بالفيروس، وهى ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الحلق، والصداع، وتتطور الأعراض إلى التهاب رئوي حاد.