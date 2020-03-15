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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»

الأحد 15/مارس/2020 - 06:47 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن إخطارًا بغلق أي فنادق بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع القطاع الخاص لاستغلال تلك الفترة في تدريب العاملين على التعامل مع الأزمة الحالية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على أرواح العاملين والسائحين.

وأضاف العناني، خلال كلمته اليوم الأحد، بمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "المشروعات وفرص الاستثمار الخاصة بقطاع السياحة والآثار"، أنه تم تدريب 26 ألف عامل بالقطاعات السياحية المختلفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية في مجالات الخدمة المختلفة.

وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الفنادق والتأشيرات السياحية الجديدة التي تمنحها مصر خلال 5 سنوات مقبلة بإجراءات ميسرة.
وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»
وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»
وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»
وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»

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