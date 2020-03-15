وزير الآثار: لم نتلق إخطارًا بإغلاق أى فندق بسبب «كورونا»

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن إخطارًا بغلق أي فنادق بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع القطاع الخاص لاستغلال تلك الفترة في تدريب العاملين على التعامل مع الأزمة الحالية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على أرواح العاملين والسائحين.وأضاف العناني، خلال كلمته اليوم الأحد، بمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "المشروعات وفرص الاستثمار الخاصة بقطاع السياحة والآثار"، أنه تم تدريب 26 ألف عامل بالقطاعات السياحية المختلفة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية في مجالات الخدمة المختلفة.وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الفنادق والتأشيرات السياحية الجديدة التي تمنحها مصر خلال 5 سنوات مقبلة بإجراءات ميسرة.