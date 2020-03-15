محافظ أسوان يوجه بتحسين مستوى الخدمة الصحية بمستشفى الجامعة

رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولته المفاجئة بمستشفى أسوان الجامعة، عددًا من أوجه القصور، أبرزها: سوء المنظومة العامة داخل أقسام المستشفى من عدم الاهتمام بمستوى النظافة والتنظيم الجيد والتزاحم ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن مشكلة عدم توفيق أوضاع العمالة اليومية من ممرضين وإداريين. وأجرى المحافظ، جولة تفقدية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأطفال والجراحة العامة، بالإضافة إلى الصيدلية وأبدى استياءه من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وخاصة بعد شكوى المواطنين له من سوء حالة المستشفى والمعاملة، كما استمع اللواء أشرف عطية لشكاوى المرافقين للمرضى من عدم تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى والنظافة العامة. وعقب زيارته للمستشفى استدعى المحافظ الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، والذى كلفه باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الطبية بمختلف المواقع الصحية داخل مركز ومدينة أسوان يشعر بها المواطنين بشكل ملموس خلال أسبوعين منها فتح قسم للأطفال بمستشفى الصدر لزيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية فى هذا الاتجاه، موجها بفتح مستشفى التأمين الصحى لاستقبال جميع الحالات اعتبارا من غد الإثنين دون التقيد بأى إجراءات روتينية، وخاصة أنه يضم 157 سريرا والعديد من الإمكانيات والأقسام التى تساهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة. وفي نفس السياق قرر أشرف عطية عقد اجتماع المجلس الإقليمي للصحة برئاسته وعضوية مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، وحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان من أجل المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والوقوف على مستوى الأداء الطبي والعلاجي ومناقشة الشكاوى المتكررة في بعض الوحدات الصحية والمستشفيات، بجانب وضع رؤى وأفكار جديدة لتقديم خدمة طبية متكاملة ذات جودة عالية للمواطن الأسواني.