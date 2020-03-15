ترددات القنوات التعليمية لجميع المراحل

عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صباح اليوم، اجتماعًا مع القطاعات المعنية؛ لمناقشة خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة، وتكثيف جداول البرامج ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعمًا لهم، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ضد فيروس كورونا المستجد. وخصصت الوطنية للإعلام ترددًا جديدًا للقنوات التعليمية المتخصصة، حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس وهو تردد 12380 أفقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات، وذلك في إطار السعي لتكثيف جرعة البرامج وتسهيل متابعتها على أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية. بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية اولي، ثانية، ثالثة، عربي ولغات وتعليم فني، وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية، وجاري العمل بشكل مكثف لإعداد وتجهيز خريطة مواعيد بث البرامج التعليمية علي القنوات والاعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.