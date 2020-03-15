انهيار عقار سكنى قديم فى أسوان (صور)

انهار عقار سكني قديم بمنطقة الشونة بمدينة أسوان، مساء الأحد، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح. وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، إخطارًا يفيد بانهيار عقار سكني يقع بمنطقة الشونة في أسوان، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتوجهت القيادات الأمنية ومسئولو الوحدة المحلية إلى مكان الواقعة على الفور؛ للمعاينة. وتبين من خلال المعاينة أن العقار خال من السكّان، ولا توجد خسائر أو إصابات، وجارٍ التحقيق للوصول إلى الأسباب وراء الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وستتولّى النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابساتها.