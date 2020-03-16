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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف أصبح العالم تحت الحجر الصحى؟.. (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:22 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الصور للأماكن المهجورة حول العالم والتي عادة ما تكون مكتظة بالناس، حيث أثبتت قدرة فيروس «كورونا» على تغيير الحياة.

وتُظهر تلك الصور كيف أن المجتمع في حالة توقف تام في كل مكان في العالم، وعن مقدار حالة الذعر التي نشرها الفيروس بين الناس.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أشهر الأماكن التي باتت فارغة نتيجة لتفشي الفيروس القاتل:

الكعبة
الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتعتبر أقدس موقع إسلامي، ظهرت في الفترة الأخيرة فارغة كإجراء للوقاية من كورونا.

ووهان
أصبحت شوارع مدينة ووهان بالصين فارغة تماما، والبعض صور المدينة بأنها تحولت إلى مدينة أشباح نتيجة كورونا.

متنزه Legend siam
عادة ما يجذب متنزه Legend Siam الترفيهي في تايلاند ما يصل إلى 20 ألف معظمهم من العملاء الصينيين، ولكنه مغلق الآن بسبب كورونا.

ساحة دومو
كما باتت ساحة دومو التي توجد في مدينة ميلانو، فارغة بسبب كورونا.

المركز التاريخي في أنتويرب
ويعتبر من أشهر الأماكن في بلجيكا، حيث ظهرت صورة لامرأة تجري على الرغم من أن المركز التاريخي في أنتويرب فارغ تقريبًا.

سباق الفورمولا وان
تستضيف فيتنام سباق الفورمولا وان في هانوي، ولكن الصورة تشير بأن المكان فارغ تمامًا.

بلازا مايور
تم إغلاق المطاعم في بلازا مايور المكتظة عادة في وسط مدريد، وتظهر الصور أن المنطقة باتت فارغة.

غاليريا فيتوريو إيمانويل
غاليريا فيتوريو ايمانويل الثاني هي ممر مزدوج مغطى يتكون من رواقين اثنين يلتقيان بزاويا قائمة متقاطعة بشكل مثمن وتقع على الجانب الشمالي من ساحة الكاتدرائية في ميلانو.

ساحة المدينة القديمة في وارسو
تظهر الصور ساحة المدينة القديمة في بولندا فارغة بسبب تفشي الفيروس القاتل.

جسر جينجيو
جسر جينجيو الممتد على نهر اليانجتسي، والذي يؤدي إلى مقاطعة هوبي، أصبح مهجورا بعد فرض الحظر بسبب «كورونا».

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