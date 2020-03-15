داعية: الابتلاء علاج للطغيان ولمعرفة قدرة الله

قال الداعية رمضان عبدالمعز، إن الله يبتلي عباده بالمحن والابتلاءات كما قال ابن القيم: "ولولا أن الله يبتلي العباد بالمحن لبغوا وطغوا وعتوا في الأرض، حيث ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لأنه بعباده خبير بصير، ولو بسط لهم الرزق لبغوا في الأرض ولكنه بعباده خبير بصير".وأضاف عبدالمعز ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "Dmc"، أن ابن القيم قال إن الابتلاء يحدث لكي يعود العبد إلى الله ويجدد الصلح معه ويسبح ويستغفر ويعرف قدرة الله.وذكر عبد المعز أن الله يبتلي الشخص على قدر تحمله ودرجات الابتلاء تتفاوت باختلاف الأشخاص إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.