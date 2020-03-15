موسكو: تقليص مسار الدوريات الروسية التركية في إدلب بسبب الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تقليص مسار الدوريات الروسية التركية المشتركة في إدلب السورية؛ بسبب استفزازات العناصر الإرهابية.وذكر بيان صادر عن الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم اختصار مسار خط تسيير الدوريات المشتركة بسبب الاستفزازات التي كانت تخطط لها المجموعات الإجرامية.ووفقا للبيان فإن الإرهابيين حاولوا استخدام المدنيين كدروع بشرية بما في ذلك النساء والأطفال..موضحا أنه بهدف منع الحوادث، التي يمكن أن تودي بحياة السكان المحليين، تم اتخاذ قرار من قبل المركز الروسي التركي المشترك حول تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة.وأشار إلى أنه تم منح تركيا وقتا إضافيا من أجل تصفية الإرهابيين وتوفير الظروف الآمنة لتسيير الدوريات على طريق حلب - اللاذقية (ام-4).وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن في وقت سابق توقيع نص اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية مع الوفد الروسي في أنقرة.. لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب السورية.