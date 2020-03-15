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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عزل المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال خشية إصابته بكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:33 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزل المتحدث باسم وزارة خارجيتها، بعد احتكاكه بمصابة بفيروس كورونا المستجد داخل إحدى الحافلات، ووضعه في حجر صحي مدته 15 يومًا لحين التأكد من عدم إصابته، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 200، بينها جنود من الجيش.

وبدأ، اليوم، تنفيذ قرار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات والنوادي ورياض الأطفال، بالإضافة لتقييد حركة المواصلات، وعدم وجود تجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

وخضع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، مساء اليوم، إلى إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر نتنياهو، أمس السبت، واضطر أن يستخدم منديلًا لوجهه، خلال إلقائه كلمة، ما جعل هناك شكوكا حول ما إذا كان يعاني نزلة برد ليس إلا، أم مرضًا آخر.

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