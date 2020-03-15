إخلاء عقار بالجيزة انهارت شرفته.. و«أبو العينين» توفر شقق بديلة

انهارت بلكونة العقار رقم 17 بشارع شبيطة من شارع ربيع الجيزي بالجيزة، وعلى الفور توجه تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة والأجهزة التنفيذية بالحي وقسم شرطة الجيزة بالإضافة إلى فرق عمل مكتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب.وقد تمت إزالة الجزء المتبقي من البلكونة وإخلاء العقار حماية لحياة السكان وتم قطع المرافق عنه.وقامت مؤسسة أبو العينين بتوفير مساكن بديلة للأسر التي لا يوجد لها مسكن بديل من سكان العقار.