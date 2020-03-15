نائب رئيس مجلس السيادة: الرئيس السيسى يدعم التغيير فى السودان

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم التغيير الذي حدث في السودان.وعاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم إلى الخرطوم قادما من مصر بعد زيارة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس السيسي.وأضاف دقلو، في تصريح صحفي عقب عودته أن الزيارة لمصر جاءت بدعوة من الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه نقل للرئيس السيسي خلالها تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس.ووصف الزيارة بأنها ناجحة، موضحا أنه بحث خلال لقائه بالرئيس السيسي قضايا الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب استئناف أعمال اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، والقضايا التي تهم الجالية السودانية بمصر.وقال: "اللقاء تطرق إلى الربط الكهربائي بين البلدين وزيادة سعته، وتم طرح خط جديد، حيث وعد الرئيس السيسي بإحالته للجهات المختصة لدراسته"، مؤكدا أن التشاور بين البلدين سيتواصل عبر تبادل الزيارات بين المسئولين في مصر والسودان.