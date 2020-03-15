جورجيا تغلق حدودها مع روسيا أمام المسافرين بسبب فيروس كورونا

قالت حكومة جورجيا اليوم الأحد إنها ستغلق حدود البلاد مع روسيا أمام المسافرين اعتبارا من 16 مارس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.وقالت في موقعها على الإنترنت "هذا القرار لا يسري على مواطني الاتحاد الروسي وجورجيا الراغبين في العودة إلى بلادهم"، ولن تسري القيود على نقل البضائع.وفي جورجيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتي يسكنها 3.7 مليون نسمة 30 حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في منطقة جنوب القوقاز.وفي وقت سابق من الشهر الجاري أرجأ المسؤولون في جورجيا الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي كان مقررا إجراؤها يوم 24 مارس إلى 19 مايو وذلك في محاولة للحد من تفشي المرض.