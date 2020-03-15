خطة المجتمعات العمرانية للحد من انتشار «كورونا»

حصلت "الدستور" على خطة هيئة المجتمعات العمرانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات الدولة لمواجهته.أصدرت هيئة المجتعمات العمرانية ضمن الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا المستجد، قرارا بإرجاء التوقيع بنظام البصمة مؤقتا في الوقت الحالي واستبداله بآخر، وفقا لما يكون مناسبا وبما يحقق سلامة العاملين وانتظام العمل.فيما اشتمل القرار الثاني علي توفير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الفيروس، والإبلاغ الفوري عن أي حالة يحتمل إصابتها بالفيروس مع التنسيق مع الرعاية الطبية بالهيئة، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لتعقيم وتطهير مباني الجهاز وموافتنا بخطة الجهاز، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الوقاية من هذا الفيروس والحد من انتشاره.وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أعلن، أمس السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. كما وجه بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه؛ لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنته من إجراءات احترازية.