رئيس نادي القضاة يثمن قرار تأجيل نظر الدعاوى أمام المحاكم

قال المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض يثمن التنسيق الذي قام به المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام.وجاء صدور قرارهم بتأجيل نظر الدعاوي المنظوره أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها لمدة أسبوعين، واستمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبيه الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا؛ لحرصهم الشديد على سلامة المتقاضين والقضاة.