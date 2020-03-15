تفاصيل اعقتال الشاباك لإسرائيلية جندتها حماس

كشف جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل تجنيد حركة حماس الفلسطينية لإسرائيلية، من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية وتسليمها لقطاع غزة المحاصر.وأكد الشاباك أنه اعتقل سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية، 31 عاما، في 17 فبراير الماضي، ثبت أنها تتعامل مع أشخاص من الجهاز العسكري للحركة الفلسطينية، وأنها عملت في جمع مئات الآلاف من الشواكل على أنها تبرعات للقطاع المحاصر، ويتم نقلها لحماس، ومن ثم تنفقها على البنية التحتية العسكرية لها، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح أنها تمكنت من جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وكذلك عن المعدات العسكرية المستخدمة من قبل الوحدات، ومن ثم نقلتها إلى الحركة الفلسطينية، كما سلمت الأخير العديد من المعدات التي تحتاجها عسكريا.ومن المقرر أن يقدم الإدعاء العام لدى الاحتلال لائحة اتهام ضد السيدة الإسرائيلية.