قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة نسبة العكارة، لتصل إلي حوالي 4500 وحدة عكارة، مما أدي إلي عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .