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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإصلاح النقابي».. مؤشرات أولية بتقدم رجائي عطية في الانتخابات

الأحد 15/مارس/2020 - 05:18 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن المؤشرات الأولية تشير إلى تفوق كبير رجائي عطية في غالبية اللجان، وأيضا تقدم عدد كبير من مرشحي قائمة الإصلاح.

وأضاف في بيانه، أن القائمة رصدت من خلال مندوبيها وجود العديد من المخالفات في العملية الانتخابية، موضحا: أبرز هذه المخالفات هي وجود ناخبين كتر لم يجدوا أسمائهم في كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية.

وعلق: "بل أن أحد المرشحين لعضوية المجلس وهو هشام الجندي، لم يجد اسمه في كشوف الناخبين"، مطالبا الجهة المشرفة على الانتخابات بضرورة التأكد من عدم وجود تزوير خاصة خلال نقل نتائج الفرز من النقابات الفرعية.

على جانب آخر، وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، بغلق باب التصويت فى الانتخابات التى تجرى على منصب النقيب وأعضاء المجلس، استعدادا لفرز أوراق الترشح.

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