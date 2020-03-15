بنك التنمية الصناعية يتخذ إجراءاته وقائية ضد فيروس كورونا

اتخذ نك التنمية الصناعية عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المُستجد Coronavirus disease (COVID-19) تطبيقا لتعليمات البنك المركزي، والتي من شأنها حماية موظفي وعملاء البنك في كافة فروعه بأنحاء الجمهورية وذلك تماشيًا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا.لذا قامت ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالبنك بدورها المَنوطه به فى مواجهة الأزمات عن طريق عدد من الإجراءات:- تعميم منشورات داخلية بتوعية الموظفين بالفيروس اسبابه والوقاية منه.- كيفية الوقاية من عدوى كورونا- نصائح للمُسافرين- الطريقة الأصلح لغسل اليدين- نصائح عند ظهور أى أعراض شبيهة بأعراض الفيروس- أهم الأسئلة الشائعة حول الفيروس التى تدور فى الأذهان وعلى مواقع- التواصل الاجتماعي.- عقد ندوات توعوية لعمال النظافة داخل البنك والوظائف المعاونة حول طرق النظافة السليمة لتجنب ظهور الفيروس بين موظفي البنك وعملائه، وبالإضافة إلى ذلك نظمت الادارة ندوة بعنوان "طرق الوقاية من أمراض الكلى المزمنة" بتاريخ 27 فبراير 2020 تم من خلالها الحديث عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه- توفير عبوة لجميع موظفى البنك بها عدد من المطهرات والمنتجات المستخدمة للوقاية من المرض وكتيب تعليمات للوقاية من الجراثيم، وجاري اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الأخرى كما أوضحت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بأن إدارة البنك لن تتهاون فى أخذ اى إجراء وقائي فى مصلحة موظفيه وعملائه لحمايتهم من هذا الفيروس، بالإضافة إلى عمل خطة طؤارى لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.ومن المعلوم أن دول العالم أجمع ومنها مصر تواجه أزمة انتشار فيروس كورونا والذى بدأ من إقليم هوبي في مدينة ووهان الصينية ثم أنتشر بسرعة كبيرة فى معظم بلدان العالم، وهذا الفيروس ينتمي لفصيلة الفيروسات التاجية واسعة الانتشار ويُعرف أنها تسبب ‏أمراضًا تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد حدة، كما أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بسرعة بين الناس نتيجة الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أو الانتقال غير المباشر عن طريق لمس الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس.