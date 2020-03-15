تعطيل البنوك اللبنانية حتى 29 مارس بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه سيتم تعطيل العمل بالبنوك اللبنانية حتى يوم 29 مارس ضمن خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا.ويتماشى إغلاق البنوك مع إجراءات حكومية من المتوقع إعلانها اليوم الأحد لمكافحة تفشي الفيروس بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون حالة طوارئ صحية في الدولة، وتسجيل 99 حالة إصابة في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.