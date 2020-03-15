ولاية بافاريا تدرس فرض قيود على المطاعم والمحال بسبب كورونا

تخطط ولاية بافاريا الألمانية فرض قيود على المطاعم والمحال في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه من المقرر إغلاق أماكن التجمعات على نطاق واسع مثل الحانات وحمامات السباحة وفرض قيود على المطاعم والمحال.وكانت ولاية برلين قررت في وقت سابق حظر كل الفعاليات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا، ويسري هذا الإجراء على أماكن مثل الحانات والبارات وصالات الألعاب والنوادي.