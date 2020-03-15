وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع سفير بريطانيا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد، جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون العلمي بين البلدين.في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية.وأشار الوزير، إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا، وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها، مشيدًا بنجاح برنامج منح "نيوتن مشرفة" للشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي وجميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية، لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ ما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.وخلال الاجتماع، بحث الجانبان تقديم جوائز لعدد اثنين من طلاب الدكتوراه المستفيدين من برنامج منح نيوتن مشرفة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لاختيار أفضل المرشحين.من ناحيته، أكد السفير البريطاني استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.وعلى هامش اللقاء شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجديد توقيع اتفاقية نيوتن المبرمة بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمجلس الثقافي البريطاني لعام 2019 2020، حيث وقعت الاتفاقية من الجانب المصري كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعن الجانب البريطاني اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني.حضر اللقاء الدكتورة ميّادة بلال، رئيس الادارة المركزية للتعاون الثقافي، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وسحر خميس، رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.