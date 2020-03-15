رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع سفير بريطانيا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:02 م
الدكتور خالد عبدالغفّار
الدكتور خالد عبدالغفّار
إسراء جمال
طباعة
استقبل الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد، جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون العلمي بين البلدين.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية.

وأشار الوزير، إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا، وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها، مشيدًا بنجاح برنامج منح "نيوتن مشرفة" للشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، والذي يهدف إلى دعم التعاون البحثي وجميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية، لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ ما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان تقديم جوائز لعدد اثنين من طلاب الدكتوراه المستفيدين من برنامج منح نيوتن مشرفة، وذلك من خلال تشكيل لجنة لاختيار أفضل المرشحين.

من ناحيته، أكد السفير البريطاني استمرار التعاون بين مصر وبريطانيا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش اللقاء شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجديد توقيع اتفاقية نيوتن المبرمة بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمجلس الثقافي البريطاني لعام 2019 2020، حيث وقعت الاتفاقية من الجانب المصري كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعن الجانب البريطاني اليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني.

حضر اللقاء الدكتورة ميّادة بلال، رئيس الادارة المركزية للتعاون الثقافي، والدكتور هيثم حمزة، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وسحر خميس، رئيس البرامج والتعليم في المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

موضوعات متعلقة

كيف تفرق بين كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد (إنفوجراف)

رئيس الوزراء: «إجازة المدارس مش للخروج» (فيديو)

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

البنتاجون يعلن حالة جرحى هجوم «التاجى».. ويتوعد بالحساب

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

«الري» تكشف أسباب «عكارة النيل».. فوائد بالجملة

الخشت يمنح الموظفات الحاضنات إجازة خلال فترة تعليق الدراسة

نتنياهو يخضع لتحليل فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

image description

سكان المعادي يكشفون تفاصيل حماية كلاب وقطط الشوارع خلال العاصفة

image description

خطوات مطلوبة من المصريين بالخارج حال تعرضهم لمشكلة (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

أدوية تزيد خطر الإصابة بكورونا لا يجب تناولها

مواعيد عرض البرامج التعليمية اليوم بالتفصيل بعد تعليق الدراسة فى مصر أسبوعين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
كورونا والمواطن والمؤسسات
ماجد حبته
مايكروسوفت بلا بيل جيتس
د.أحمد الخميسى
المصريون.. الضحك فى وجه الخطر
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تعتذر عن استقبال الوفود الأجنبية حتى 30 مارس

إطلاق مسابقة الترجمة من الإسبانية إلى العربية

«الصعود الحضاري لمصر من جديد» إصدار جديد بهيئة الكتاب

عمومية اتحاد الكتاب: مشروع علاج الأدباء يستنزف الأموال