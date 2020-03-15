غلق 240 مركزا للدروس الخصوصية بالإسكندرية

أغلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية عدد ٢٤٠ مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، في الساعات الأولي من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وأكد المحافظ على استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس تعليمات، بالبدء الفوري في شن حملات على المراكز التعليمية وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية "Play station" بكافة أنحاء الإسكندرية.كما قامت المحافظة بنشر أرقاما للإبلاغ عن شكاوى المواطنين، وأماكن تواجد المراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكتروني.