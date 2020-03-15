«المتحدة» تتخذ إجراءات لحماية موظفيها من كورونا

صرّح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنه قد تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ وذلك لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية موظفيها من الإصابة بفيروس COVID-19.وأنه بناء على تعليمات تامر مرسى، رئيس مجلس الإدارة، يتم تعقيم المبانى المختلفة، وتم رفع مستوى إجراءات النظافة والسلامة، وتم إلغاء العمل بالبصمة الإلكترونية، وعمل تجربة إخلاء لأحد المباني لتمام التأكد من إجراءات الأمن والسلامة.وأضاف "صالح" أن ما يتم من إجراءات هو بمثابة حماية لموظفي المجموعة، الذين يحملون مهمة هامة فى مختلف الوسائل الإعلامية بالمجموعة.