إغلاق 28 مركز دروس خصوصية في أجا بالدقهلية

شن مركز شرطة أجا بقيادة العميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، والنقيب محمد الملاح معاون المباحث، والنقيب شادي نجيب ضابط معاون المركز حملة مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية.‎جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار مدير الأمن بإغلاق مقرات الدروس مؤقتًا وإغلاقها بمحضر وبالشمع الأبيض لحين صدور تعليمات أخرى.‎واستهدفت الحملة اليوم بنطاق مركز أجا إغلاق ٢٨ مركزًا فيما جاري التحري عن باقي السناتر لإغلاقها، حيث وجهت القيادات الأمنية بالمركز الشكر للأهالي لحرصهم على البلاغ تأمينًا لابناءهم الطلبة كما جرى تكليف أفراد المباحث والغفراء بالتحري عن المراكز بالقرى والنجوع لإغلاقها.