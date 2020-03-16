الزراعة: لجان لحصر المزارعين المتضررين من السيول

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع شئون المديريات بوزارة الزراعة، إن السيد القصير وزير الزراعة شكل لجانًا لحصر خسائر المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة المتضررة من الأمطار والسيول.وأوضح «يوسف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ما تشمله لجان الحصر سيكون المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من المواشي والأغنام والماعز، ومنها محصول القمح والفول، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع مديريات الزراعة والري في المحافظات لتخفيض مناسيب المياه وشفط المياه إلى المصارف.وقال «يوسف» إنه تم التنسيق مع قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي، بتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، بقيام الأجهزة باستخدام المعدات وتقديم الخدمة مجانا للمزارعين في الحقول، كما تم التنسيق مع المحافظين في ٢٨ محافظة لحل مشكلة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة، وجاري حصر المناطق المتضررة من الأمطار والسيول.