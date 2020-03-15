«الإسكندرية» تخلي 5 آلاف طالب من المدن الجامعية لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، عن البدء فى تنفيذ خطة لإخلاء المدن الجامعية من الطلاب منذ صباح اليوم، للاستعداد لعملية تطهير جميع الغرف والمطاعم والملاعب والحمامات، كإجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار متزامن مع قرار الدولة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من اليوم وحرصًا من الجامعة على تحقيق هدف ذلك القرار من منع أي تجمعات كبيرة لطلاب الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة خلال اليوم.وأعلن أنه سيتم استغلال هذه الفترة في تعقيم وتطهير كل مباني ومنشآت الجامعة وفى مقدمتهم المدن الجامعية، وتضم جامعة الإسكندرية خمس مدن جامعية "الشاطبي طالبات، وسموحة طالبات، ومرغم طلبة، وسابا باشا طلبة، وسموحة طلبة".