مستشار رئيس الوزراء ينفي إلغاء الترم الثاني بالمعاهد والكليات

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، منشورًا يتداوله عدد من رواد فيسبوك عن إلغاء الترم الثاني بالمعاهد والكليات، واعتماد النتيجة وفقًا لنتيجة الترم الأول.وأكد مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لـ"الدستور"، أن أي إجراءات يتم الإعلان عنها رسميًا من الجهات المعنية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، وخلافه، وليس من خلال فيسبوك، مطالبًا بعدم الانسياق وراء أي شائعة والحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية فقط.وكان كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وصرّح وقتها المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، على جميع المواطنين، عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.