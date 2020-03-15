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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بالمجان بـ 200 مليون جنيه

الأحد 15/مارس/2020 - 04:14 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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◄توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

حضر اللقاء المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورانج مصر، وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية؛ مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.
 
 
وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التالى:-

توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20 % بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الأزمة.

كما وجه الوزير نحو ضرورة اتخاذ كافة السبل الوقائية داخل بيئة العمل فى شركات الاتصالات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين من الإصابة به، كما شهد اللقاء استعراض التجارب الدولية فى تطويع التكنولوجيا لضمان استمرار العمل والحفاظ على كفاءته مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تتطلب منع التجمعات والمكوث لفترة أطول فى المنزل؛ خاصة فيما يتعلق بآليات التعلم والعمل والتسوق عن بعد، وزيادة الاعتماد على حلول المدفوعات الالكترونية عبر المحمول.
20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بالمجان بـ 200 مليون جنيه
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بالمجان بـ 200 مليون جنيه
20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بالمجان بـ 200 مليون جنيه
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
20 % سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلي للأفراد بالمجان بـ 200 مليون جنيه

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