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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يخضع لتحليل فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:13 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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خضع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اليوم الأحد، إلى إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن نتنياهو، والمحيطين به، أجروا التحاليل الخاصة للكشف عن إصابتهم بكورونا أم لا، مشيرًا إلى أنه إجراء روتيني، ولم تظهر أي أعراض للإصابة عليهم، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.

وظهر نتنياهو، أمس السبت، واضطر أن يستخدم منديلًا لوجهه، خلال إلقائه كلمة، ما جعل هناك شكوكا حول ما إذا كان يعاني نزلة برد ليس إلا، أم مرضًا آخر.

وأصدر نتنياهو قرارا بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات والنوادي ورياض الأطفال، بالإضافة لتقييد حركة المواصلات، وعدم وجود تجمعات لأكثر من 10 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين بكورونا لدى الاحتلال لـ200 حالة.

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